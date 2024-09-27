В Орле просят установить особый порядок верных обращений

Соответствующая просьба будет адресована депутатам Госдумы.

В повестку дня очередной сессии Орловского областного Совета народных депутатов внесен проект обращения в Госдуму по вопросу совершенствования законодательства в отношении регулирования порядка рассмотрения массовых и веерных обращений. Из текста следует, что федеральный закон не определяет особенностей рассмотрения массовых и веерных обращений. В нем нет критериев отнесения обращений к массовым или веерным. Нет механизма работы с ними, также требует урегулирования вопрос предоставления ответа на данные обращения.

«На основании изложенного Орловский областной Совет народных депутатов считает необходимым внести изменения в Федеральный закон в части урегулирования порядка рассмотрения массовых и веерных обращений, установив их определения, отделив массовые обращения от индивидуальных и коллективных, и установив особый порядок работы с ними», – говорится в проекте обращения.

Орловские депутаты напоминают, что в соответствии со статьей 33 Конституции РФ граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Порядок их рассмотрения регулируется Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Обращение подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его регистрации.

«Коллективные обращения, прямо предусмотренные нормами действующего законодательства, эффективны и оптимальны как для инициаторов таких обращений, так и для рассматривающих обращения лиц, поскольку и обозначают круг лиц, обеспокоенных конкретной проблемой, и концентрируют внимание на проблеме, требующей решения, – следует из текста. – Вместе с тем в последние годы в свете развития информационных технологий допускаются злоупотребления в реализации данного права».

Сообщается, что в органы власти поступают массовые и многочисленные обращения, имеющие одинаковый текст или одинаковое смысловое содержание и направленные широкому кругу лиц и органов. Авторами являются различные граждане, объединения и организации, которые используют идентичные шаблоны. Поступают и веерные обращения, имеющие одинаковый текст или одинаковое смысловое содержание. По мнению орловских парламентариев, такие послания представляют собой одну из основных проблем работы с обращениями граждан.

«Именно они одномоментно перегружают государственные органы и органы местного самоуправления, требуя организационного сопровождения, материальных и временных затрат, что создает чрезмерную нагрузку на служащих и приводит к невозможности обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение обращений, к риску нарушения сроков их рассмотрения, – говорится в проекте документа. – Достаточно остро эта проблема представлена в законодательных (представительных) органах федерального и регионального уровней».

А ведь там, отмечают авторы послания, присутствует большое количество адресатов, обладающих особым конституционно-правовым статусом, – депутаты различных уровней и сенаторы. Граждане к каждому из них стараются обратиться, считая количество обращений эффективной мерой защиты своих прав. Создаются даже специальные платформы и посреднические организации, призывающие граждан проявить «гражданскую активность» по тому или иному инициированному ими вопросу и направить обращения во все государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам.

«Рассылка массовых обращений практически всегда является организованной акцией, – подчеркивают авторы текста. – Их в большинстве случаев характеризуют однотипные содержание и требования, часто только что сгенерированная по шаблону почта (для обращений в форме электронных документов), шаблонное оформление на готовых бланках с графой лишь для указания персональных данных заявителя, а также направление лицам без учета их компетенции, что является злоупотреблением правом и должно иметь отдельную правовую регламентацию».

ИА «Орелград»