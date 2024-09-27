Бездомных орловских собак увозят в Липецкую область

После пребывания в приюте животных возвращают на прежние места обитания.

Депутаты Ливенского горсовета на своем очередном заседании заслушали информацию о реализации государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Ливны. Как сообщается на сайте муниципалитета, с докладом перед парламентариями выступила начальник отдела благоустройства и экологии управления ЖКХ администрации города Лариса Халилова. Она пояснила, что отлов животных без владельцев производится на основании заявок, поступающих в горадминистрацию от жителей города.

В течение двух дней заявки направляются в подрядную организацию, с которой местные власти заключили договор на отлов безнадзорных животных. Подрядчик в течение недели производит отлов собак без владельцев и транспортирует их в приют для животных. Из доклада следует, что в настоящее время подрядчиком в Ливнах является ИП Ульшин. Отловленных собак вывозят в приют, который находится в Тербунском районе Липецкой области.

«После проведения всех необходимых мероприятий осуществляется возврат животных в прежнюю среду обитания, – сообщила Лариса Халилова. – В 2024 году на реализацию переданного полномочия выделено 1,817 миллиона рублей. С начала года в администрацию города поступило 57 заявок на отлов безнадзорных животных, выполнен отлов 72 собак. В настоящее время в приюте находится 13 голов».

Тем временем Орловский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» сообщил, что специалистами отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории в сентябре 2024 года было проведено 590 исследований проб патологического и биологического материала от животных на наличие возбудителей паразитарных заболеваний. В результате был выявлен носитель опасного заболевания – при исследовании мазков периферической крови собаки на наличие возбудителя пироплазмоза была обнаружена Piroplasma canis.

«Результаты лабораторных исследований направлены ветеринарным специалистам с целью назначения эффективного лечения, – сообщили в учреждении. – Пироплазмоз – тяжелое заболевание, которое вызывается укусом иксодового клеща. Это очень опасная болезнь, симптомы которой важно знать, чтобы как можно быстрее начать лечение, отсутствие которого приводит к тяжелым осложнениям и гибели питомца. При своевременно оказанной ветеринарной помощи прогноз благоприятный, поэтому при первых же симптомах заболевания нужно незамедлительно показать собаку ветеринару».

ИА «Орелград»