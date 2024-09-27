В Орле крупно оштрафовали проектировщика поликлиники №1

27.9.2024 | 12:10 Закон и порядок, Новости

«Гипроздрав» сорвал сроки контракта, заключённого в рамках национального проекта.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Новый корпус поликлиники создаётся по нацпроектку «Здравоохранение». Ещё в апреле минувшего года с АО под названием ««Гипроздрав» – Научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» заключили важный контракт. Компания бралась выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и получить на неё положительное заключение государственной экспертизы.

Однако контракт не был исполнен вовремя. Из-за этого прокурор возбудил административное дело. Его рассмотрели в мировом суде Заводского района.

В итоге «Гипроздрав» оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Напомним, накануне губернатор Андрей Клычков назвал крайний срок для заключения контракта на строительство нового корпуса поликлиники №1.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования