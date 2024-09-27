В Орле решат судьбу участка на Кромском шоссе

То же самое касается земли на Новосильском шоссе.

Администрация Орла назначила публичные слушания по проекту межевания двух территорий. Первый участок находится на Кромском шоссе, 3, второй — на Новосильском шоссе, 11.

Согласно постановлению, слушания состоятся 10 октября в управлении градостроительства (на Пролетарской горе, 7). Судьбу первого участка решат в 16:30, второго — на полчаса раньше. Уточняется, что слушания назначаются на основе обращения Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь первого участка составляет 22 тысячи 388 квадратных метров. Он относится к землям населённых пунктов, но находится в частной собственности. Участок предназначен для «эксплуатации и обслуживания производственного здания механосборочного цеха». Кадастровая стоимость объекта — 19 миллионов 880 тысяч 152 рубля.

Участок на Новосильском шоссе скромнее — всего около 6 тысяч «квадратов». Он также относится к землям населённых пунктов и также находится в руках «частника». Похоже и официальное назначение земли – «эксплуатация и обслуживание производственных зданий и сооружений». Кадарстровая стоимость участка составляет 5 миллионов 780 тысяч 800 рублей.

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ИА «Орелград»