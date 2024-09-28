Ливенские чиновники пожаловались на ботву

Борьбу с мусором в райцентре сводят на нет садоводы.

О неожиданной проблеме было заявлено на совещании с председателями уличных комитетов. Как сообщает администрация Ливен, представитель управления ЖКХ Лариса Халилова рассказала участникам о правилах складирования растительных отходов. Судя по краткой версии ее доклада, опубликованной на сайте мэрии, во многом это напоминало крик отчаяния. «Что мы видим сейчас на улицах частного сектора?», – таким вопросом, например, задалась Лариса Халилова. И ответила, согласно стенограмме, так:

«Только ленивый не вынес ботву, цветы, засохшие деревья к контейнерам. Жители и садоводы буквально завалили контейнерные площадки растительными остатками. Это осложняет ситуацию, порой просто некуда выбросить пакет с коммунальными отходами. Часто мусоровозы не могут подъехать к площадке, заполненной ботвой и ветками. Это создает дополнительные издержки для перевозчика, так как приходится привлекать дополнительную спецтехнику, делать больше рейсов. Кроме того, нарушается периодичность вывоза контейнеров с ТКО».

По ее словам, звонки и обращения от горожан поступают постоянно. И хотя разъяснительная работа ведется на регулярной основе, переломить ситуацию пока не удалось. «Все лето мы проводили рейдовые мероприятия, раздавали информационные материалы. Эта работа ведется постоянно. Всем объясняем правила складирования, но результата пока нет, к сожалению», – констатировала Лариса Халилова. Активистам она напомнила о том, что растительные отходы не относятся к коммунальным отходам, поэтому не вывозятся в рамках установленного тарифа на вывоз ТКО.

«Выбрасывать растительные остатки, опавшую листву, ветки, испортившиеся овощи и фрукты в контейнеры, а также складировать данные отходы рядом с контейнерами – запрещено, – напоминают в администрации Ливен. – Жители городского частного сектора могут избавиться от растительных отходов с помощью компостирования. Альтернатива – самостоятельная организация их вывоза. В Ливнах многие хозяйствующие субъекты производят их вывоз и утилизацию на возмездной основе, например, можно обратиться в МУКП «Ливенское» либо МУП «Комсервис».

Ранее заместитель директора МУП «Комсервис» Сергей Самошкин сообщил, что на транспортировании и захоронении твердых коммунальных отходов заняты 56 человек. В процессе задействованы 10 мусоровозов, два грузовых ЗИЛа, установка для транспортирования «лодок» и два трактора для захоронения ТКО на полигоне. Постепенно увеличивается территория обслуживания МУП «Комсервис» – в зоне ответственности предприятия не только Ливны и Ливенский район, но и Должанский и Краснозоренский районы.

ИА «Орелград»