Под Орлом водитель лишился 200 тысяч рублей и автомобиля

Кроме того, крупную сумму он отдал на благотворительность.

Поездка за рулем в состоянии алкогольного опьянения в буквальном смысле дорого обошлась жителю Дмитровского района. Он был остановлен для проверки сотрудниками полиции. Факт опьянения был установлен на месте – водитель попросту отказался от прохождения медицинского освидетельствования. При выяснении личности выяснилось, что ранее он уже попадался на пьяной езде, предстал перед мировым судом и получил административное наказание. Новая поездка на автомобиле в состоянии опьянения стала для него повторным нарушением, поэтому мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда, вина мужчины была доказана. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Автомобиль «Киа Сорренто» 2022 года выпуска, на которой подсудимый попался пьяным сотрудникам полиции, конфискован и обращен в доход государства.

«При назначении наказания суд учел, что виновный положительно характеризуется по месту жительства, имеет благодарность, от общественного объединения «Орел с Донбассом» за оказанную материальную помощь на нужды специальной военной операции, также перечисление гражданином денежных средств в сумме 50 000 рублей в Благотворительный фонд имени Николая Богатикова в поддержку пострадавших в ДТП», – перечислили в пресс-службе суда, отметив, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее житель Глазуновского района был осужден за попытку дать взятку сотруднику полиции. Его признали виновным по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ. Как пояснили в прокуратуре Орловской области, в июле 2024 года автомобиль под управлением данного гражданина был остановлен сотрудниками ГАИ. У водителя имелись явные внешние признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но гражданин отказался.

В подобном случае водитель автоматически признается пьяным за рулем. Мужчине грозил крупный штраф и лишение водительских прав. Желая избежать наказания, он предложил сотруднику полиции взятку в размере 25 000 рублей, чтобы тот не направлял уже составленный протокол на рассмотрение в суд. Но сотрудник полиции отказался от получения взятки. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины.

«Принимая во внимание, что ранее он был судим, преступление совершено в условиях опасного рецидива, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – следует из сообщения прокуратуры региона. – Денежные средства в размере 25 000 рублей, признанные вещественными доказательствами по делу, конфискованы и обращены в доход государства».

ИА «Орелград»