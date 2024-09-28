На Орловщине директора школы оштрафовали за склад в бомбоубежище

Административный материал составила прокуратура.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Новосильского межрайонного прокурора к директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Совхозная средняя общеобразовательная школа» Корсаковского района о привлечении его к административной ответственности по части 2 статьи 7.24 КоАП РФ. Прокурор пояснил, что подаче иска предшествовала проверка соблюдения законодательства о гражданской обороне при создании, содержании и использовании защитных сооружений.

В указанной школе имеется защитное сооружение гражданской обороны. Но проверка показала, что оно используется директором Совхозной СОШ в качестве склада для хранения остатков пищевой продукции и иных хозяйственных предметов, в том числе мебели учреждения и канализационных труб. По мнению надзорного органа, в нарушение требований в школе не обеспечена возможность приведения защитных сооружений гражданской обороны в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

Кроме того, допущена эксплуатация объекта ЗС ГО, находящегося в федеральной собственности, в хозяйственной деятельности учреждения. Прокуратура представила в суде список того, что хранилось в подвале: свекла, морковь, капуста, строительный мусор и т.д. При этом соответствующего договора школа ни с кем не заключала. Выявленные нарушения были отражены в акте проверки, по мотивам которого Новосильским межрайонным прокурором было вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении.

Такие дела рассматривает арбитражный суд, который в данном случае, оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, счел, что требование прокуратуры подлежит удовлетворению. Суд постановил привлечь директора школы к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 2000 рублей.

ИА «Орелград»