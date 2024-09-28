Новую структуру администрации утвердили в Болхове

Решение было принято на очередной сессии местного парламента.

Болховский городской Совет народных депутатов на своем прошедшем заседании принял решение об утверждении структуры администрации муниципального образования город Болхов. Предыдущее подобное решение, принятое в мае 2023 года, депутаты постановили считать утратившим силу. В новую структуру включено 11 человек: глава города Болхова, который также является главой администрации города, два заместителя главы администрации города и восемь ведущих специалистов.

Согласно отчету о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Город Болхов», в первом полугодии 2024 года среднесписочная численность работников составила девять человек. Фактические расходы на заработную плату работников администрации города за отчетный период времени составили 2,718 миллиона рублей.

Стоит добавить, что депутаты Болховского горсовета также внесли изменения в положение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Болхов». Документ дополнен статьей 1.2.1. следующего содержания: «По решению представителя нанимателя (работодателя) органа местного самоуправления конкурс может не проводиться».

Напомним, что в июле текущего года глава города Болхова Владимир Авилов был задержан силовиками по обвинению в превышении полномочий при приемке фактически невыполненных работ по благоустройству парка «Болховкин луг». Как сообщила тогда пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, ущерб бюджету города от действий главы был оценен в сумму не менее 66 миллионов рублей. После задержания в отношении главы города начался «комплекс следственных и иных процессуальных действий».

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Орловской области уточнили, что уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено по статье 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий). А в отношении генерального директора подрядной организации по материалам прокуратуры ранее было возбуждено дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В своем отчете за 2023 год Владимир Авилов сообщал, что на реконструкцию парка «Болховкин луг» из федерального бюджета было выделено 70 миллионов рублей, что лишь немного уступает озвученной силовиками суммы похищенного.

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству был заключен с ООО «СБ-Групп». Авилов отмечал, что подрядчиком были «выполнены работы по планировке территории, выпиловке деревьев, корчевке пней, установке бордюрного камня, прокладке кабеля систем видеонаблюдения и освещения, подготовке асфальтобетонного основания и устройству резинового покрытия пешеходных дорожек и площадок, устройству деревянной экодорожки, установке скейт-площадки, монтажу фонарей уличного освещения, установке МАФ ( урны, лавочки, беседки), установке ворткаута (уличных тренажеров), установке детских игровых площадок, оборудованию декоративного моста, озеленению территории, укладке асфальтобетонного покрытия автодороги и тротуара, установлена квадросфера».

«Кроме того, подрядной организацией проводились дополнительные, не предусмотренные условиями контракта, работы по отсыпке территории объекта грунтом. Подрядчиком подготовлена исполнительная документация, работы приняты и оплачены в полном объеме», – следовало из отчета градоначальника, который и сейчас в открытом доступе размещен на сайте администрации города Болхова. Добавим, что обязанности главы города сейчас исполняет Ирина Казакова, единственный заместитель Владимира Авилова.

ИА «Орелград»