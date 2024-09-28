Орловчанка засудила стоматологов на 290 тысяч рублей

Женщина доказала в суде, что услуги ей оказали некачественно.

Как сообщает Советский районный суд города Орла, вынесено решение по иску местной жительницы к обществу с ограниченной ответственностью «Дантист». Женщина просила о взыскании стоимости услуг по договору, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. В иске она указала, что проходила лечение в указанной клинике. Ей были оказаны медико-стоматологические услуги стоимостью 69 100 рублей. Она сочла, что услуги были оказаны некачественно, и направила претензию клинике.

Клиника ответила предложением о заключении мирового соглашения. Она предлагала вернуть женщине деньги, потраченные на лечение, компенсировать причинение морального вреда, причем сумма компенсации составляла всего 3000 рублей. Такие условия обиженную пациентку не устроили, и она обратилась в суд. На момент рассмотрения спора деньги истице медицинской организацией не были возвращены.

«В суде было достоверно установлено, что медицинской организацией были допущены недостатки при оказании медико-стоматологических услуг, повлекшие в том числе воспалительный процесс, затруднения при приеме пищи, дефекты речи. Таким образом, суд исковые требования удовлетворил частично», – сообщает пресс-служба суда, по решению которого клиника должна выплатить истице почти 290 тысяч рублей.

Так, суд взыскал с клиники в пользу орловчанки стоимость услуг по договору на оказание платных медицинских услуг в размере 69 100 рублей, неустойку в размере 69 100 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требования потребителя в размере 94 100 рублей, а также убытки в размере 5975 рублей. Решение суда первой инстанции было обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд, но областная судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения.

ИА «Орелград»