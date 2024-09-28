Во Мценске увековечат имена 17 почетных граждан

В честь них будут установлены мемориальные таблички.

Администрация города Мценска отчиталась о работе по увековечиванию имен почетных граждан. Они наносятся на специальную стелу, кроме того, мемориальные доски устанавливаются на зданиях, где жили или работали почетные граждане. Свой отчет мэрия представила депутатам горсовета, поскольку положение о почетных гражданах утверждали парламентарии. К слову, решение о создании стелы почетных граждан было принято недавно, в бюджет на 2026 год на эти цели заложено 100 тысяч рублей.

Что касается текущей работы, то до конца 2024 года во Мценске планируется установить три мемориальные таблички – Лидии Петровой, Петру Орехову и Николаю Матросову. Денежные средства на эти цели предусмотрены перечнем предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов на 2024 год. Администрация уже провела необходимую предварительную работу – было разработано обоснование необходимости установки памятных знаков, в том числе по материалам из фондов Мценского краеведческого музея, разработан эскиз и получено согласие собственников зданий на установку мемориальных досок.

В рамках реализации наказов избирателей депутатам на 2025 год утверждено выделение денежных средств на изготовление и установку мемориальных досок почетным гражданам города Мценска Владимиру Корявкину, Василию Толкачеву и Виктору Глазову. Кроме того, в 2025 году в сквере «Вечный огонь» планируется установить памятную доску почетных граждан города Мценска, проявивших мужество и героизм в боях в 1943 году.

Работы обойдутся в 90 тысяч рублей, которые выделят из бюджета города. В сквере будут увековечены имена: Александра Горбатова, Василия Коновалова, Логвина Червоний, Ивана Мартынова, Александра Мельникова и Ипполита Слокотович. А в «Сквере танкистов» в 2025 году на мемориальной доске будут увековечены имена почетных граждан города, проявивших умение и героические действия в боях с немецко-фашистскими захватчиками под Мценском в октябре 1941 года: Михаила Катукова, Ивана Афанасенко, Павла Кульвинского, Анатолия Рафтопулло и Михаила Соломенникова. В данном случае финансирование составит 60 тысяч рублей.

«Таким образом, за 2024-2025 годы будут увековечены имена 17 почетных граждан города Мценска. Работа в данном направлении будет продолжена», – резюмируют в администрации райцентра.

ИА «Орелград»