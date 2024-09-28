Под Орлом злостного алиментщика перевоспитают за 5 месяцев

Суд постановил отправить нерадивого родителя на исправительные работы.

Жителя Орловской области осудили за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил гражданину наказание в виде 5 месяцев исправительных работ, причем в настоящее время осужденный уже отбывает наказание, а задолженность по алиментам удерживается из его заработка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления ФССП России.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина, являющийся отцом троих несовершеннолетних детей, вполне мог избежать уголовной ответственности, если бы раньше начал исполнять свои финансовые обязательства. До возбуждения уголовного дела к нему применялись другие меры принудительного взыскания. Как пояснили в ведомстве, исполнительное производство в отношении данного гражданина находится в Орловском отделении судебных приставов.

«Длительное время отец всячески уклонялся от исполнения возложенных на него обязательств, производил нерегулярные выплаты, которые зачастую не покрывали сумму, которую мужчина обязан был выплачивать, – рассказали в УФССП. – Таким образом, у него накопился крупный долг. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава об административной и уголовной ответственности, гражданин не трудоустраивался и не оказывал детям какой-либо материальной помощи».

За злостное уклонение от уплаты алиментов на нерадивого родителя сначала завели административное дело. Оно было рассмотрено судом, мужчина получил наказание в виде 20 часов обязательных работ. Наказание он отбыл, но на путь исправление не встал. Долг по алиментам перед тремя детьми продолжал расти. Когда сумма задолженности превысила 300 тысяч рублей, мужчина стал фигурантом уголовного дела. Отметим, что обвинительный приговор не освобождает ни от погашения долга, ни от дальнейшей уплаты алиментов.

ИА «Орелград»