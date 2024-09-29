УФАС рассмотрит коллективную жалобу на незаконные тарифы

Антимонопольное дело было возбуждено по жалобе жителей поселка Жудерский.

Комиссия Орловского УФАС назначила на 4 октября рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного еще в августе по коллективной жалобе жителей поселка Жудерский Хотынецкого района. Изначально в качестве ответчика по делу было привлечено ООО «Коммунсервис». Однако на своем последнем заседании комиссия УФАС решила также привлечь к участию в деле администрацию Хотимль-Кузменковского сельского поселения Хотынецкого района – в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах.

Из материалов дела следует, что коллективная жалоба жителей поселка Жудерский на действия ООО «Коммунсервис» касалась «вопроса неправомерности установленного тарифа на оказание услуг по холодному водоснабжению». Антимонопольщикам предварительно уже удалось установить, что с апреля 2024 года услуги по холодному водоснабжению сельчанам стала оказывать организация ООО «Коммунсервис» по тарифу 48,64 рубля за один кубометр воды.

Этот тариф, по мнению заявителей, необоснованно завышен, поскольку предыдущая водоснабжающая организация – ООО «Доброхот», оказывала аналогичные услуги по тарифу 33,64 рубля за кубометр. Жители направляли новой организации запрос с просьбой разъяснить, почему вода для них так резко подорожала. В ответ они получили внутренний приказ «Коммунсервиса» об утверждении цены. Кроме того, сельчане пожаловались на то, что «у них из крана течет вода, которая имеет неприятный запах, мутная, в ней содержится различный осадок, которым забиваются стиральные машинки».

«Санузел, ванная и раковины в жутком желтом слизистом налете, жители поселка решили за счет своих средств сдать воду на анализ в специализированную лабораторию (результаты анализа приложены). Результат анализа воды показал, что вода не соответствует СанПиН. Тариф на техническую воду должен быть в разы ниже», – следует из жалобы. Сельчане попросили УФАС провести проверку «Коммунсервиса» на предмет законности установления тарифа на воду и наличия у этой организации лицензии на добычу воды и оказание услуги водоснабжения населению.

Также они попросили обратить внимание на содержание санитарной зоны вокруг водонапорной башни в поселке Жудерский. Стоит сказать, что коллективное обращение жителей также было направлено ими в адрес губернатора Андрея Клычкова, прокуратуры Орловской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области, департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения и департамента государственного регулирования цен и тарифов.

Из ответа департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области следует, что ООО «Коммунсервис» по вопросу об установлении тарифов на питьевую воду в сфере водоснабжения и водоотведения в поселке Жудерский не обращалось. В соответствии с частью 2 статьи 14.6 «Нарушение порядка ценообразования» КоАП РФ применение тарифов, неустановленных регулирующим органом, является нарушением действующего законодательства. Впрочем, действия или бездействие коммунальщиков еще предстоит оценить антимонопольной комиссии.

ИА «Орелград»