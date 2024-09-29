Дороги на кладбищах Ливен будут одонополосными

Нормы о дорогах на кладбищах уточнили в Ливнах.

В Ливнах состоялось 35-е заседание Ливенского городского Совета народных депутатов VI созыва. Как сообщается на сайте муниципалитета, его провела председатель Совета Елена Конищева. В работе приняли участие глава города Сергей Трубицин и депутаты областного парламента Вадим Сезин и Геннадий Захаров. На сессии были внесены изменения в действующие «Правила благоустройства территории города Ливны». В частности. были определены категории и допустимые способы покрытия и конструкции дорожных одежд дорожной сети на территории кладбищ города.

Местные нормы приведены в соответствие с актуальными санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию территорий городских и сельских поселений. Так, одна из статей правил благоустройства дополнена новой нормой. Согласно ей дорожная сеть на территории местных кладбищ теперь подразделяется на следующие категории: межквартальные дороги, внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки. Первые из них предназначены для проезда автомашин, в том числе, с целью погребения, подвоза памятников и уборки территории.

Внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки предназначены для пешеходной связи в секторах. Кроме того, внутриквартальные дороги предназначены для проезда моторизованного хозяйственного транспорта. Тип покрытия и конструкции дорожных одежд будет выбираться, исходя из транспортно-эксплуатационных требований с учетом интенсивности движения транспортных средств, климатических и грунтово- гидрологических условий.

Так, для межквартальных дорог требования установлены такие: число полос движения – не менее одной; ширина проезжей части – не менее трех метров; тип покрытия – грунтово-профилированный (допускается применение щебеночного покрытия и песчано-гравийной смеси). Внутриквартальные дороги: число полос движения – не менее одной, ширина проезжей части – не менее двух метров; тип покрытия – грунтово-профилированный (допускается применение щебеночного покрытия, песчано-гравийной смеси). Пешеходные дорожки: ширина проходов – до 0,5 метра; тип покрытия – грунтово-профилированный.

ИА «Орелград»