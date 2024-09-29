Окружной водоканал лишили части полномочий

Изменения в устав утвердили власти Орловского муниципального округа.

Администрация Орловского муниципального округа издала постановление, в соответствии с которым вносятся изменения в устав муниципального унитарного предприятия «Ресурс». Директору предприятия поручено зарегистрировать изменения в налоговой службе, после чего устав появится в госреестре в уже обновленном виде. Поправки касаются изменения видов деятельности муниципального унитарного предприятия «Ресурс».

Отныне предметом деятельности МУПа является «удовлетворение общественных потребностей в его продукции – воде питьевого качества, водоотведении и очистке сточных вод». Для достижения этой цели предприятию разрешено осуществлять шесть видов деятельности, непосредственно связанных с водой, в том числе: обеспечивать ею население, организации и предприятия, эксплуатировать сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения и др. Также МУПу разрешено оказывать транспортные услуги и обслуживать автохозяйство.

Уставный фонд «Ресурса» утвержден в размере 100 тысяч рублей. Еще одна поправка гласит, что «за искажение отчетности и иных документов директор и главный бухгалтер предприятия несут установленную законодательством гражданско-правовую, дисциплинарную, административную и уголовную ответственность». Напомним, что в середине сентября Орловское УФАС России выдало девять предупреждений в связи с нарушением запрета на создание и изменение видов деятельности унитарных предприятий.

Одно из них было выдано администрации Орловского муниципального округа. Антимонопольщики выяснили, что дополнительными видами деятельности МУП «Ресурс» являлись: строительство жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки. Также МУПу разрешалось производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, организация похорон и представление связанных с ними услуг.

Вышеуказанные сведения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в марте 2020 года. Между тем, напоминают антимонопольщики, статьей 35.1 Закона «О защите конкуренции» установлен запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках. В связи с этим УФАС предписало внести изменения в устав МУП «Ресурс» для приведения его в соответствие с требованиями федерального законодательства.

ИА «Орелград»