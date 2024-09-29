Любитель чужих домашних заготовок угодил под суд

Жителя Орловской области наказали за кражу консервации.

Мужчина попался на краже домашних заготовок. Жертвой преступник стал его односельчанин, а само преступление было совершено в апреле 2024 года. Как следует из материалов дела, в тот день подсудимый пришел «в гости» к своему знакомому. Однако того дома не оказалось, чем тут же воспользовался «гость». Он сумел вскрыть задвижку на калитке при помощи принесенного с собой металлического шампура. Проникнув на территорию чужого домовладения, он снял с петель вторую калитку.

После этого злоумышленник попал во двор, а затем проник в подвал, сняв незапертый навесной замок с двери. Из подвала он и похитил чужое имущество. Пресс-служба Дмитровского районного суда, который рассматривал этот уголовное дело, подробно перечислила деликатесы, которые стащил злоумышленник. Последний, кстати, хорошо подготовился. С собой он принес вместительную спортивную сумку, в которую и сложил стеклянные банки различной емкости.

В суде пояснили, что его добычей стали: консервированные огурцы, консервированные помидоры, консервированные овощи, тушенка курино-свиная. По оценкам суда, цена каждой похищенной банки, а их было чуть менее десятка, варьировалась от 350 до 500 рублей. Кроме того, воришка прихватил собой из чужого подвала две пластиковые емкости с самодельным виноградным вином объемом 20 литров каждая. В данном случае стоимость похищенных емкостей оказалась выше стоимости вины.

По подсчетам суда, емкостей преступник похитил на сумму 1050 рублей, а вина – на сумму 890 рублей. Сумку с похищенной консервацией он надел на плечо, а емкости взял в руки и скрылся в места происшествия. Впрочем, пир за чужой счет вылился для него в возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

Подсудимый в судебном заседании вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», – резюмирует пресс-служба Дмитровского районного суда.

ИА «Орелград»