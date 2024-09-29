Во Мценске нетрезвому слесарю незаконно выдали премию

Любопытный факт выявила Контрольно-счетная палата.

Контрольно-счетная палата города Мценска проверила деятельность муниципального унитарного предприятия «Водоканал». Среди прочего была проверена правильность начисления и оплаты труда. В своем отчете аудиторы указали на несколько нарушений. Так, в ходе контрольного мероприятия была проведена выборочная проверка правильности начисления заработной платы одному из слесарей водопроводного участка.

Аудиторы установили, что в ноябре 2022 года в соответствии с приказом МУП «Водоканал» указанного работника лишили на 50 процентов премии за нахождение в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Но спустя несколько дней появился другой приказ – о премировании этого же слесаря, причем размер премии составил 25 процентов от его оклада. А согласно представленному к проверке расчетному листку премия была начислена в размере 50 процентов и составила 8816,04 рубля.

КСП указала, что во внутреннем положении о премировании работников МУП «Водоканал» за результаты деятельности есть пункт о пьяных работниках. Там четко написано, что «не представляются к премированию работники, появившиеся на работе в нетрезвом состоянии». Таким образом, посчитала КСП, необоснованные расходы МУП «Водоканал» составили 8816,04 рубля. Также в ходе проверки было установлено, что ряду руководящих работников начислялись должностные оклады, которые превышали оклады, указанные в штатном расписании.

Причем разница, порой, была существенной. Если в отдельные месяцы она составляла около 2,6 тысячи рублей, то иногда достигала и без малого 20 тысяч рублей. Также вопросы у аудиторов возникли к выплате вознаграждения за выслугу лет – коллективным договором оно предусмотрено в размере 15 процентов от оклада за стаж работы свыше 10 лет. Однако реальные начисления оказались меньше, чем было положено по договору, причем в один из проверенных месяцев работник недосчитался более чем 6 тысяч рублей положенной ему надбавки.

ИА «Орелград»