За зверское убийство орловца наказали сроком и рублём

Дело о расправе над соседом рассмотрел Новодеревеньковский районный суд.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное против местного жителя по части 1 статьи Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение смерти другому человеку). В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал. По его версии, он не виновен в убийстве потерпевшего, которым стал его сосед. Однако стороне обвинения собранными по делу доказательствами, а также показания свидетелей и заключением экспертизы удалось довести процесс до вынесения обвинительного приговора.

Как сообщили в пресс-службе суда, мотивом преступления стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения. Кровавая драма разыгралась в январе 2024 года, когда подсудимый пришел в гости к соседу. Мужчина совместно распивали спиртные напитки. Как это нередко бывает, между ними неожиданно произошла ссора. Сосед схватил кухонный нож и нанес им соседу не менее 11 ударов в область головы и шеи. Затем он нанес еще не менее 13 ударов по голову и груди потерпевшего.

В данном случае орудие преступления не было идентифицировано, из материалов дела следует, что орудовал убийца неустановленным следствием тупым твердым предметом. Полученные хозяином дома травмы оказались смертельными. На предварительном следствии подсудимый заявил, что помнит события того дня фрагментарно. Он допускал, что мог находиться в доме у соседа и что между ними мог произойти конфликт. Но он не мог припомнить, из-за чего произошла ссора.

В рамках уголовного процесса была проведена экспертиза. Она показала, что в момент совершения преступления подсудимый был вменяем и не находился в состоянии аффекта. Тем не менее, подсудимый не признал свою вину, как не признал и гражданский иск о взыскании ущерба. При назначении наказания суд учел смягчающие вину обстоятельства. Но учтено было и то, что подсудимый умышленно совершил особо тяжкое преступление против жизни человека.

Также суд пришел к выводу о том, что «цели уголовного наказания в отношении подсудимого могут быть достигнуты только в условиях временной изоляции его от общества». В результате убийце было назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил исковые требования представителя потерпевшего о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 800 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции, добавила пресс-служба районного суда.

ИА «Орелград»