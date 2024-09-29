В Орле отдали под суд участника наркосообщества

Мужчина пытался наладить незаконный сбыт наркотических средств.

Заместитель Орловского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В данном случае преступление не было доведено до конца, но по независящим от подсудимого обстоятельствам – он был задержан правоохранителями. По версии следствия, преступление мужчина совершил в июне 2024 года. Он был участником наркосообщества, роли в котором четко распределены. Подсудимому досталась роль «закладчика». Он должен был получать от своего «работодателя» крупные партии наркотика, расфасовывать их на мелкие партии и размещать в тайниках на территории города Орла.

В июне 2024 года подсудимый, как следует из материалов обвинения, незаконно получил партию наркотического средства с целью дальнейшего размещения в тайниках и сбыта на территории областной столицы. Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, вскоре он был задержан сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции Орел. В ходе личного досмотра у гражданина был обнаружено наркотическое средство массой около 7 грамм. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Орла для рассмотрения по существу.

Ранее УМВД России по Орловской области сообщило, что в регионе за 8 месяцев 2024 года было пресечено 263 факта незаконного оборота наркотических средств. На момент возбуждения уголовных дел из незаконного оборота было изъято 36,3 килограмма наркотических средств. Также было пресечено 308 административных правонарушений в сере незаконного наркооборота. К ответственности привлечено 252 физических лица и четыре юридических лица, на которых судом наложены штрафы на общую сумму более 1 миллиона рублей.

ИА «Орелград»