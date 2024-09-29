Суд оценил выбоину на орловской дороге в четверть миллиона рублей

Ущерб на такую сумму понес владелец автомобиля, угодившего в неровность.

Выбоина на дороге обошлась государственному унитарному предприятию «Дорожная служба» более чем в четверть миллиона рублей. Такую сумму предприятию придется выплатить в качестве компенсации ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Как уточнили в пресс-службе Орловского районного суда, ДТП произошло в конце декабря 2023 года на территории Орловского муниципального округа.

Судом было установлено, что на автомобильной дороге «Малоархангельск-Архарово» на 6 километре автомобиль угодил в дорожную выбоину. В результате происшествия машина получила механические повреждения. Детали ДТП были запротоколированы сотрудниками ГАИ. Также был составлен акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги.

Согласно ему, дорожная выбоина по своим размерам не уложилась в пределы, установленные государственным стандартом. Так, ее длина составляла 120 сантиметров, ширина – 50 сантиметров, глубина – 11,5 сантиметра. Владелец автомобиля подал иск к компании, которая несет ответственность за содержание дороги. Кроме того, в суде он представил результаты проведенной экспертизы.

Согласно заключению эксперта стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства составила 252 400 рублей. Изначально ответчиком выступило казенной учреждение Орловcкой области «Орелгосзаказчик». Однако суд выяснил, что еще в 2022 году эта организация заключила договор с ГУП «Дорожная служба», делегировав госпредприятию обязанности по содержанию указанной дороги. Суд иск удовлетворил и обязал «Дорожную службу» возместить автовладельцу материальный ущерб, причиненный в результате ДТП, то есть выплатить чуть более 250 000 рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»