В Орле будут судить матерого наркосбытчика

Перед судом мужчина предстанет уже не в первый раз.

Ранее судимый наркосбытчик вновь предстанет перед судом в городе Орле. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО. Расследованием уголовного дела занимались следователи Линейного отдела МВД России на станции Орел. Оно было возбуждено в отношении 43-летнего безработного местного жителя. Ему вменяется покушение на незаконный сбыт запрещенных к обороту наркотических средств в крупном размере.

«По версии следствия, фигурант дела по своему сотовому телефону получил в приложении «WhatsApp» от неустановленного лица предложение вступить в преступный сговор в роли «закладчика», – сообщили в ведомстве. – Всеми действиями по получению крупной партии запрещенных веществ для последующей фасовки и распространения на территории города Орла руководил куратор».

Следуя инструкциям неустановленного следствием лица ранее судимый безработный орловец нашел тайник с «оптовой закладкой». Из тайника он извлек не менее 46 свертков с синтетическим «тяжелым» лекарственным препаратом, содержащим в своем составе наркотическое средство метадон. Следуя дальнейшим указаниям своего куратора, орловец разложил не менее 35 свертков по разным тайникам, откуда их должны были извлечь уже покупатели наркотика.

«Однако довести умысел до конца не представилось возможным, поскольку гражданин был установлен вблизи железнодорожных путей оперативными сотрудниками ЛО МВД России на станции Орел, проводившими оперативно-розыскные мероприятия, – следует из ведомственного сообщения. – Внимание полицейских было привлечено чрезмерным волнением гражданина при проверке документов. Впоследствии при себе у жителя Орла были обнаружены 11 свертков с вышеуказанным веществом».

Потенциальные покупатели так и не получили своего наркотика, поскольку транспортные полицейские оперативно обнаружили и очистили все 35 «закладок». В ведомстве подчеркивают, что тем самым был пресечен крупный канал поставки запрещенных наркотических средств для дальнейшего приобретения наркозависимыми людьми. Проведенная судебная экспертиза подтвердила, что порошок белого цвета, который находился во всех свертках, содержит в своем составе наркотическое средство метадон общей массой не менее 6,56 грамма, что является крупным размером для данного вида наркотиков.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время вместе с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Железнодорожный районный суд города Орла для рассмотрения по существу. В отношении неустановленного пока куратора преступной деятельности уголовное дело выделено в отдельное производство и расследование продолжается.

ИА «Орелград»