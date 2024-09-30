Орловцам разъяснили, как правильно сдавать вещи в ломбард

Правила отношений граждан с ломбардами озвучили в Роспотребнадзоре.

Отношения, возникающие при осуществлении ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей, регулируются Федеральным законом от № 196-ФЗ «О ломбардах». С таким разъяснением для жителей региона выступило Управление Роспотребнадзора по Орловской области. В ведомстве уточнили, что ломбард не вправе привлекать денежные средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, если только те сами не владеют долей в ломбарде.

Ему также запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам под залог движимых вещей, хранения вещей, сдачи в аренду собственной недвижимости, деятельности банковского платежного агента, а также оказания консультационных и информационных услуг. Ломбард вправе ежедневно с 8 до 23 часов по местному времени принимать в залог и на хранение движимые вещи, принадлежащие заемщику или поклажедателю и предназначенные для личного потребления.

Исключение сделано для вещей, изъятых из оборота, а также вещей, на оборот которых законодательством РФ установлены ограничения. Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными и сданными на хранение вещами. Он обязан рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, установленные законодательством. Консультацию по вопросам защиты прав потребителей можно получить в Управлении Роспотребнадзора и в консультационном центре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».

Тем временем Отделение Банка России по Орловской области сообщило, что за первое полугодие 2024 года орловцы заключили с ломбардами 2598 договоров займа, что на 12 процентов меньше, чем было годом ранее. При этом объем займов, выданных с января по июнь, по сравнению с прошлым годом увеличился на 17 процентов и составил 19,6 миллиона рублей. На данный момент на территории региона работает три зарегистрированных ломбарда и 42 обособленных подразделений ломбардов.

«Прежде чем обращаться в ломбард, важно убедиться, что он работает легально. Проверить это можно в реестре Банка России. Если ломбарда в нем нет, то он не имеет права выдавать займы. Лучше с такой организацией не работать. Сайты настоящих легальных ломбардов в поисковой системе Яндекс промаркированы синим кружочком с галочкой», – поясняет Отделение Банка России по Орловской области.

ИА «Орелград»