Градпотенциал Орловщины оценили на миллионы квадратных метров

Правда, зачастую это дома без инфраструктуры.

О градостроительном потенциале на совещании в администрации региона 30 сентября рассказал руководитель профильного управления и исполняющий обязанности главного архитектора Вячеслав Миронов. На расчетный период до 2030 года он составляет 6,7 млн кв. м. Чиновник также пояснил из чего складываются данные показатели.

Земельные участки, на которые правообладателями получены градостроительные планы для строительства многоквартирных жилых домов. Площадь составляет 299 гектаров. Градостроительный потенциал – 4 миллиона квадратных метров .

. Территория под многоэтажную застройку, на которую утверждена документация по планировке территории. Площадь – 182 гектара. Градостроительный потенциал составляет 1,2 миллиона квадратных метров .

. Территории, которые подлежат вовлечению посредством механизмов комплексного развития. Площадь – 197 гектаров, градостроительный потенциал составляет 858 тысяч квадратных метров . (По состоянию на 30 сентября заключено шесть договоров о КРТ: четыре по инициативе органов местного управления и две площадки по инициативе правообладателей (застройщики СМУ-2, Авилон, ЖилстройИнвест, Орелстрой). Общая площадь составляет 48 гектаров, градостроительный потенциал около 250 тысяч квадратных метров). Дополнительно рассматривается освоение территорий в Орле по Карачевскому шоссе, переулку Гайдара и «13 микрорайон».

. (По состоянию на 30 сентября заключено шесть договоров о КРТ: четыре по инициативе органов местного управления и две площадки по инициативе правообладателей (застройщики СМУ-2, Авилон, ЖилстройИнвест, Орелстрой). Общая площадь составляет 48 гектаров, градостроительный потенциал около 250 тысяч квадратных метров). Дополнительно рассматривается освоение территорий в Орле по Карачевскому шоссе, переулку Гайдара и «13 микрорайон». Земли под ИЖС, на которые разработана документация по планировке территорий или она находится в стадии разработки. Площадь составляет 286 гектаров, градостроительный потенциал – 162 тысячи квадратных метров .

. Также есть перспективные земельные участки, подлежащие вовлечению в оборот, информация о которых размещена на публичной кадастровой карте. Земли для застройки общей площадью 273 гектара, градостроительный потенциал – 469 тысяч квадратных метров.

«Звучит очень хорошо, 6,7 миллиона квадратных метров, которые могут быть построены, – отметил губернатор Андрей Клычков. – Никакой градпотенциал не может быть реализован, если он не увязан со всеми остальными объектами инженерной, социальной, коммунальной инфраструктуры. Все это не градпотенциал, это просто земельные участки, на которых можно построить многоэтажку. Следом возникает вопрос: а где детские сады, где школы, где дороги? Если это не увязано, тогда смысла там нет никакого», – оценил губернатор.

Членам правительства Алексею Субботину и Сергею Латынину дано поручение: градпотенциал должен формироваться в связке с остальными программными мероприятиями под единую цель. По-другому эта система не будет работать, предупредил губернатор.

«Нам с вами можно на улицу выйти посмотреть, где глупости реализованы в строительстве, а где есть разумные решения», – заявил Клычков, но обошелся без примеров.

Губернатор призвал не разрушать сложившуюся городскую инфраструктуру, а создавать условия для планомерного развития.

ИА “Орелград”