Погода на Орловщине останется тёплой

Однако постепенно антициклон сменится циклоном.

Об этом рассказали в Орловском гидрометцентре.

«Мощный антициклон, который установился на прошлой неделе, пока не сдаёт своих позиций. Но, с юго-запада его начинает выдавливать циклон. Орловщина будет находиться между этими двумя «очагами»» – отметили синоптики.

В целом, в ближайшие дни в регионе не ожидают осадков. Атмосферная температура воздуха будет достаточно высокой.

В Орле ближайшей ночью будет от плюс 7 до плюс 9, завтра днём — от 22 до 24. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Такая же ситуация сохранится и в следующие сутки.

В ночь на четверг, 3 октября, в областном центре немного похолодает, а ветер ослабнет. Днём он сменится на чисто южный, от 5 до 10 метров в секунду. Осадков не прогнозируется.

ИА «Орелград»