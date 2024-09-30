Орловца Чеплова могли объявить в розыск в связи с убийством Япончика

Известный орловский бизнесмен некогда владел торговой сетью «Сберегайка».

Как установили «Орловские новости», Николай Чеплов объявлен в розыск МВД по уголовной статье. Другие подробности в соответствующей базе отсутствуют.

Однако СМИ, сопоставляя данные, предполагает, что Чеплов может быть причастен к громкому делу об убийстве предпринимателя Кирчакова по прозвищу «Япончик». Оно произошло на стадионе имени Ленина ещё в 1998-м году, но тогда не было раскрыто. Сейчас Следственный комитет возобновил разбирательство по этому делу.

Известно, что летом этого года в Орёл приезжала группа столичных следователей. «27 сентября суд в Москве заочно арестовал полного тёзку Николая Чеплова по статье об убийстве группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Причём речь идет о деле прошлых лет», – отмечает издание. Предполагается, что после этого орловца и объявили в розыск — сначала федеральный, потом международный.

Ранее Чеплов уже был осуждён, причём тоже в связи с громким делом — о взрыве на на остановке «Магазин Орел». Погибший при том ЧП являлся его охранником. После взрыва Михаил Чеплов попал в поле зрения правоохранителей. В его доме нашли оружие и боеприпасы, а также наркотики. В итоге орловца признали виновным в вымогательстве и осудили на шесть лет колонии. В 2012-м году он освободился. Известно, что в последнее время бизнесмен проживал в Москве.

Напомним, недавно стало известно, что свидетелем по делу об убийстве Япончика мог проходить и предприниматель Геннадий Цуканов, впоследствии задержанный по подозрению в похищении старца Илия.

ИА «Орелград»