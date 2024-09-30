Конкурс в честь Ирины Хрисаниди стартовал в Орле

Мероприятие приурочено к 70-летию известного орловского композитора.

В Орле стартовал Всероссийский детский и юношеский вокально-хоровой конкурс имени орловского композитора Ирины Хрисаниди «Доброе утро, Россия!». Его организатором выступила Орловская детская музыкальная школа №1 имени Калинникова. Конкурс приурочен к 70-летию Ирины Хрисаниди, родившейся 1 декабря 1954 года. С ранних лет она начала сочинять музыку. Более 30 лет преподает хоровые дисциплины в школе имени Калиникова. Хрисаниди не только композитор, но и педагог, хормейстер и пианист-виртуоз, чье имя известно и за рубежом.

В этом году к публикации готовится сборник ее песен для детей среднего и старшего школьного возраста «Льется музыка». Конкурс проводится при поддержке городского управления культуры, в дистанционном формате, по представленным участниками видеозаписям выступлений. Целями мероприятия организаторы видят патриотическое, эстетическое и нравственное воспитания детей и молодежи, развитие детского вокального исполнительского творчества, популяризацию классической и народной музыки, произведений современных авторов и др.

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся, осваивающие академическое вокальное и хоровое искусство в средних и высших учебных заведения и муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры. Конкурс является открытым, поэтому в нем могут участвовать представители всех регионов России. Проводится он по четырем номинациям: сольное пение, сольный вокальный ансамбль (дуэт, трио, квартеты, квинтеты), хоровой вокальный ансамбль (до 12 человек) и хоры (от 13 человек).

В номинации «Сольное пение» предусмотрено пять возрастных категорий, начиная от категории А (возраст до 9 лет) и заканчивая категорией Е (19 и более лет). По условиям организаторов, возраст участников определяется по состоянию на 25 декабря 2024 года. Конкурсная программа включает в себя исполнение двух разнохарактерных произведений. Одно из них обязательно должно быть произведением Ирины Хрисаниди, второе – произведение отечественного классического или современного композитора.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»