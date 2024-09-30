В Орле пошло в рост производство из соломки

Статистики рассказали о динамике промышленного производства.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области большинство обрабатывающих отраслей в августе 2024 года показали уверенный рост показателей своей работы. Самые высокие темпы зафиксированы в производстве: напитков – плюс 63,4 процента, металлургической продукции – плюс 60,7 процента, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – плюс 37,4 процента, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – плюс 18,9 процента.

Также положительную динамику продемонстрировала отрасль обработки древесины, производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения – плюс 17,1 процента. Производство мебели, кстати, тоже выросло – на 10,9 процента. Статистики отмечают, что в минувшем августе объемы промышленного производства в регионе в целом продемонстрировали значительный рост – относительно августа 2023 года они увеличились на 10,3 процента. Тем самым, была закреплена и положительная тенденция по среднегодовому периоду – плюс 8,8 процента к уровню января-августа 2023 года.

«В августе 2024 года на рост индекса оказало влияние увеличение объемов производства в обрабатывающих отраслях – плюс 8,2 процента и энергетическом секторе – плюс 39,4 процента, которые относительно периода прошлого года также показали положительную динамику – плюс 7,5 и плюс 17,8 процента соответственно, – информирует Орелстат. – Сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, несмотря на отрицательную динамику к августу прошлого года (минус 0,9 процента), сохранил рост относительно аналогичного периода 2023 года – плюс 3,7 процента. Сырьевой сектор перешел в отрицательную зону – минус 15,8 и минус 0,6 процента соответственно».

ИА «Орелград»