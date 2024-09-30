Облсуд не смягчил приговор расхитителям имущества «Щелково Агрохим»

Он вступил в законную силу.

Ранее дело рассматривалось в Советском районном суде Орла. Троих подсудимых признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установили на процессе, в 2022-м году директор ООО «Опытно-производственное хозяйство «Орловское»» АО «Щелково Агрохим» вместе со своими знакомыми незаконно приобрёл права на имущество данного юрлица, а также права на аренду земельного участка площадью около 2 тысяч гектар. Для этого использовались фиктивные документы.

В итоге сельскохозяйственному предприятию причинили ущерб в размере около 329 миллионов рублей. Фигуранты получили от четырёх лет до четырёх лет и трёх месяцев колонии общего режима.

Однако защита попыталась обжаловать приговор. Тем не менее, как сообщает прокуратура региона, Орловский областной суд оставил первоначальное наказание без изменения.

ИА «Орелград»