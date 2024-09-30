Облсуд не смягчил приговор расхитителям имущества «Щелково Агрохим»

30.9.2024 | 12:28 Закон и порядок, Новости

Он вступил в законную силу.

Фото: ИА «Орелград»

Ранее дело рассматривалось в Советском районном суде Орла. Троих подсудимых признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установили на процессе, в 2022-м году директор ООО «Опытно-производственное хозяйство «Орловское»» АО «Щелково Агрохим» вместе со своими знакомыми незаконно приобрёл права на имущество данного юрлица, а также права на аренду земельного участка площадью около 2 тысяч гектар. Для этого использовались фиктивные документы.

В итоге сельскохозяйственному предприятию причинили ущерб в размере около 329 миллионов рублей. Фигуранты получили от четырёх лет до четырёх лет и трёх месяцев колонии общего режима.

Однако защита попыталась обжаловать приговор. Тем не менее, как сообщает прокуратура региона, Орловский областной суд оставил первоначальное наказание без изменения.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования