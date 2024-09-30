Клычков рекомендовал определять квартирографию для застройщиков

Глава Орловской области считает, что так можно упростить закупки.

На совещании в администрации Орловской области 30 сентября обсудили строительный потенциал региона. В 2024 году в регионе возведут 30 новых многоквартирных домов общей площадью 189 тыс. кв. м, 19 – уже введены в эксплуатацию. Однако наличие жилья не всегда упрощает вопрос предоставления его сиротам, иным льготным категориям граждан, а также расселения ветхого фонда. Губернатор Орловской области отметил, что Орлу буквально приходится искать необходимые квартиры. И поинтересовался, почему бы не пойти по неоднократно обсуждаемому направлению – целевого строительства жилья.

«Пускай это будут квартиры не по пять комнат. Это будут однушки, двушки, трешки, которые нужны нам. Квартирографию нужно определять заранее застройщикам», – посоветовал Андрей Клычков.

С застройщиками нужно говорить и убеждать. По мнению губернатора, если компании будут понимать, что эти квартиры востребованы, их будут вводить в комплексы. В 2025 году правительство Российской Федерации планирует реализовать новый формат программы по расселению аварийного жилья. Также остаётся задача по предоставлению жилья детям-сиротам и другим льготным категориям, напомнил глава региона.

Отметим, в Орле расследуется уголовное дело по факту закупки квартир по завышенным ценам. Фигурантами стали работники МКУ «Жилищное управление» и риэлторской компании. Речь идет о возможном хищении 50 млн рублей, которые могли бы пойти на расселения авариек.

ИА “Орелград”