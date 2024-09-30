В Орловской области официально признали засуху

Введен режим ЧС в сельском хозяйстве.

Об этом на совещании в администрации региона 30 сентября рассказал губернатор Андрей Клычков. Дождей нет уже два месяца. В ближайшую неделю осадков не ожидается. Засуха приводит к сложностям при севе озимых культур. Чтобы поддержать сельхозтоваропроизводителей, введен режим ЧС. Это позволит обращаться в страховые компании.

«Прошу провести работу со всеми производителями для обеспечения сроков, условий, возмещения затрат и потерь, которые возникнут из-за погодной ситуации. Чтобы никто у нас здесь не пострадал», – отметил Андрей Клычков.

Площадь сева озимых культур под урожай 2025 года составляет 445 тысяч гектаров. Выполнено практически 82%, сообщила член правительства Орловской области Евгения Суровцева. Завершен сев рапса озимого на площади 88,9 тысячи гектаров. Это на 65% больше, чем в 2023 году. Сев озимых зерновых культур проведен на площади 274,5 тысячи гектаров. Это 80% от планового показателя. Сев проходит в условиях повышенного температурного режима и сухой погоды, приведших к возникновению опасного агрометеорологического явления – атмосферная засуха.

ИА “Орелград”