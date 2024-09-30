Орловчанка вышла во второй этап конкурса «Учитель года России»

30.9.2024 | 15:31 Новости, Образование

Анжелика Малич вошла в число 20 лауреатов

Анжелика Малич (слева). Фото: Департамент образования Орловской области

Они продолжат борьбу в следующем этапе всероссийского профессионального конкурса учителей. Об этом сообщили в Департаменте образования Орловской области.

Первый тур всероссийского этапа прошёл в Саратове. 90 педагогов проявили себя в испытаниях с названиями «Урок» и «Педагогическое интервью». Орловчанка Малич справилась с задачей и вошла в число лауреатов.

Второй тур проведут в Подмосковье, в образовательном центре «Взлёт». Педагогам предстоит состязаться в испытаниях «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир».

Церемония награждения победителей состоится в Москве 5 октября, в Международный день учителя. Ежегодно в конкурсе участвуют около 100 тысяч российских педагогов.

Малич является победителем регионального этапа конкурса этого года. Она преподаёт биологию в школе №4 города Мценска.

ИА «Орелград»


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