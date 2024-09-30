В Орле «заболела» умная спортплощадка

30.9.2024 | 15:25 Закон и порядок, Новости, Спорт

Орловский депутат обратился по этому поводу в прокуратуру.

Фото: vk.com/evgenij.kosogov

Член Орловского областного Совета народных депутатов Евгений Косогов записал видеообращение к прокурору Орловской области. Народный избранник обратил внимание правоохранительных органов на состояние «умной» детской спортивной площадки, не так давно открытой на территории у школы №13 и лицея №18.

По словам депутата, многие объекты попросту пришли в негодность. Так, существенно повреждён верхний слой прорезиненного покрытия беговой дорожки. Как считает Косогов, причиной стала неправильная технология укладки (волной по всей поверхности). По его мнению, необходимо перестелить как верхний, так и нижний слои покрытия — так как это вопрос не только сохранности покрытия, но и безопасности школьников.

Также в плачевном состоянии находятся два спортивных снаряда — на них отсутствуют детали. Тренажёрам требуется гарантийный ремонт.

Кроме того, на трибунах по факту уже практически не осталось годных для использования посадочных мест. «Все скамейки… необходимо заменить на качественные и ударопрочные», – отметил депутат.

Строительство площадки обошлось в 34 миллиона рублей. Средства поступили из федерального бюджета. Подрядчик (РСК «Строй-Инвест») сдал объект после положенного срока.

ИА «Орелград»


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