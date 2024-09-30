В Орле на 53 дня ограничили движение рядом с ТЦ «Европа»

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение введено в связи с работами по модернизации канализационного коллектора.

Речь идёт о торговом центре, который находится на Наугорском шоссе. Ограничения вводятся неподалёку, рядом с домом по улице Цветаева, 15-А — при движении транспорта от ТЦ «Европа» (Наугорское шоссе, 15) по направлению к Академии ФСО (Приборостроительная, 35).

В отдельные периоды времени на данном участке на проезжей части будет работать техника, которая будет препятствовать проезду автомобилей и движению пешеходов. «Рассчитываем на ваше понимание!» – добавили в мэрии.

Ограничения установлены до 22 ноября.

ИА «Орелград»