Орловцу, угрожавшему зарезать женщину, дали три года

Мужчина полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся.

Жителя города Орла признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством) и частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (покушение на применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Об этом сообщает пресс-служба Северного районного суда. Как следует из материалов уголовного дела, преступления орловец совершил в марте 2023 года, причем сделал это, не выходя из дома.

В тот день подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. В квартире вместе с ним находилась его сожительница. Между ними вспыхнул словесная ссора. В пресс-службе суда уточнили, что инцидент произошел в одном из домов по улице Рощинской Северного района города Орла. В ходе конфликта мужчина схватился за нож и стал угрожать женщине убийством. Та восприняла угрозу как реальную.

«Испугавшись за свою жизнь, женщина вызвала полицию, – следует из информации суда. – Когда сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и стали опрашивать мужчину об обстоятельствах произошедшего, тот взял на балконе плотничий топор и замахнулся им на одного из сотрудников полиции. Однако свой преступный умысел, направленный на применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, мужчина не смог довести до конца, поскольку его действия были пресечены другим сотрудником полиции».

В судебном заседании свою вину мужчина признал полностью и в содеянном раскаялся. Приговор был вынесен обвинительный: по совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»