Путин и Мишустин снизят долги Орловской области

Однако высвободившиеся средства потребуется вложить в экономику.

Правительство РФ освободило регионы от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, задолженность будет списана в 2025 году. Однако высвободившиеся средства можно будет направить на поддержку инвестиций, реализацию крупных проектов, дорожное и коммунальное строительство, газификацию.

Об этом сообщила пресс-служба губернатора, напомнив, что о снижении долговой нагрузки регионов во время оглашения послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин. По его словам, списание бюджетных кредитов позволит регионам сохранять около 200 миллиардов рублей ежегодно в период с 2025 по 2028 год.

В Орловской области по состоянию на 1 июля 2024 года государственный долг сложился в объеме 23,375 миллиарда рублей. Как отмечает правительство региона, в его структуре задолженность по рыночным заимствованиям отсутствует. С 1 января 2024 года объем государственного долга сократился на 473,4 миллиона рублей. Вся текущая задолженность региона – перед федеральным бюджетом. Так, два кредита были выданы Орловской области на погашение дефицита ее бюджета.

Бюджетный кредит на 8,9 миллиарда рублей был выдан федеральным центром Орловщине для погашения коммерческих кредитов, которые ранее она брала у банков. Тем самым, дорогие кредиты были замещены более дешевыми. Так как ставка по бюджетным кредитам составляет всего 0,1 процента годовых. Кроме того, федеральный центр выдавал Орловской области кредиты на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог, на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, специальные казначейские кредиты.

Также до сих пор не погашен валютный долг, в который Орловская область влезла более 20 лет назад. Он зафиксирован мировыми соглашениями в рамках судебных процессов, прошедших в 2005 году. Задолженность органов исполнительной власти субъектов РФ перед федеральным бюджетом по договорам займа по связанным кредитам правительств иностранных государств, банков и фирм, предоставленным внутри страны, и задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, на сегодняшний день составляет 1,78 миллиарда рублей, причем зафиксирована он по курсу: 1 евро – 44,22 рубля.

ИА “Орелград”