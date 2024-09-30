Строительство выезда из Зареченского приостановлено после ЧП

Об этом рассказал мэр Орла Юрий Парахин.

О ситуации на объекте, где произошёл смертельный несчастный случай, говорили на сегодняшнем оперативном совещании в областной администрации. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Орловский глава поинтересовался тем, что происходит на улице Витольда Почернина после ЧП — в плане строительных работ. Ему ответил мэр Юрий Парахин.

«Сейчас пока приостановка», – признал градоначальник. Однако тут же пообещал, что всё сдадут вовремя.

«Принципиально у нас объект завершается в 25-м году. Основные работы по переносу сетей выполнены. Однако пока идут следственные действия», – рассказал Парахин.

Клычков попытался уточнить у мэра, сколько продлится «приостановка». Однако прямого ответа так и не получил.

«Я могу точно ответить, что мы не выйдем за сроки исполнения контракта. Что касается начала работ, не готов сказать», – высказался мэр.

Клычков, завершая тему, отметил, что разбирательства правоохранительных органов после произошедшей трагедии всё же не должны сорвать сдачу «долгожданного» объекта.

ИА «Орелград»