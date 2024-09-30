Орловец припарковался прямо на рельсах

Машина оставалась там не меньше часа.

Любопытный пост и снимок опубликовало сообщество «ДТП Орёл и автохамы» «Вконтакте».

Как следует из сообщения, неизвестный водитель оставил автомобиль прямо на трамвайных рельсах. Судя по снимку, это произошло в Заводском районе на улице Гоголя.

Фотография сделана прямо из кабины трамвая.

«Бросил авто на путях почти час назад. ГАИ не спешит», – написал автор сообщения.

Ранее стало известно, что орловскому ТТП дополнительно выделили 92 миллиона рублей. Средства направят на погашение текущих задолженностей, а также другие задачи.

ИА «Орелград»