Бастрыкин поддержал мать двоих орловских участников СВО

Следственный комитет уже начал проверку.

Глава СКР обратил внимание на публикации в СМИ, посвящённые проблемам 72-летней жительницы деревни Яблочково (в Шаблыкинском районе). Орловское подразделение ведомства уже проводит соответствующую проверку.

Александр Бастрыкин поручил главному областному следователю Петру Юдину доложить о её промежуточных и финальных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее о проблемах женщины рассказал «Общероссийский народный фронт». Туда обратились бывшие ученицы пожилой орловчанки. Известно, что она проживает в одиночестве. Один из её сыновей погиб на СВО, ещё один принимает участие в специальной военной операции прямо сейчас. Также орловчанка испытывает проблемы со зрением.

При этом женщина проживает в частном доме с протекающей крышей. Однако главная проблема – нерегулярная доставка дров и баллонного газа. Хотя женщина оплачивает услугу регулярно, но получает её время от времени, в связи с чем дом остаётся без отопления.

ИА «Орелград»