В Ливнах в «Славянском саду» взломали попугайник

30.9.2024 | 10:24 Новости, Происшествия

Пропали семь дорогостоящих птиц.

Фото: vk.com/id8084157

Об этом в соцсетях сообщила Марина Войнова, одна из создателей попугайника. По её словам, ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье.

«Сетка входной двери была выломана, клетки вскрыты, в одной из них не хватает попугаев (точное количество сейчас уточняется), утром все попугаи были напуганы, забились по углам», – написала орловчанка. Позднее выяснилось, что исчезли семь птиц породы «неразлучник».

«Их сейчас практически нет в прямой продаже, да и стоят они далеко не 100 рублей. Вывод напрашивается сам собой… Знали зачем шли», – резюмировала Войнова.

В итоге попугаев экстренно отправили на зимовку.

Напомним, оригинальный объект появился в парке «Славянский сад» этим летом. Инициатива исходила от супруг Горностаевых. Ливенцы предоставили попугаев бесплатно и кормили их за свой счёт.

ИА «Орелград»


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