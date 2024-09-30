Орловская область отличилась по урожайности сои, кукурузы и подсолнечника

В непростых условиях аграрии добиваются высоких результатов.

О предварительных итогах уборочной кампании на совещании 30 сентября рассказала член правительства Орловской области Евгения Суровцева. Зерновые, зернобобовые и масличные культуры обмолочены на 94% площади.

«Намолочено 3,946 млн тонн, в том числе 3 млн 80 тыс. – это зерновые и зернобобовые и 866 тыс. – масличные культуры», – сообщила Евгения Суровцева.

Средняя урожайность зерновых культур на данный момент превышает 44 центнера с гектара. Завершается уборка гречихи. С 94% посевной площади намолочено 53 тысячи тонн со средней урожайностью 13,7 центнера с гектара. Ведется уборка кукурузы на зерно на площади 79 тысяч гектаров. Намолочено уже 166,5 тысячи тонн при средней урожайности более 98 центнеров с гектара. Орловская область по этому показателю занимает первое место в России.

Продолжается уборка масличных культур. Обмолочено 371,5 тысячи гектаров, 89% от плана. Валовой сбор масличных составляет на данный момент 866 тысяч тонн, средняя урожайность 23,3 центнера с гектара. Орловская область занимает первое место в ЦФО по урожайности подсолнечника, а по урожайности сои – третье место в России.

Сахарная свекла выкопана на площади 25,7 тысячи гектаров, 42% от общей площади. Накопано 954 тысячи тонн корнеплодов, средняя урожайность около 371 центнера с гектара. Сахарными заводами области уже переработано 683 тысячи тонн сахарной свеклы, выработано 99,5 тысячи тонн сахара.

Продолжается уборка картофеля. В сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах накопано 44,5 тысячи тонн картофеля с площади 64% от плана, со средней урожайностью 267 центнеров с гектара.

Планы региона, согласованные с Минсельхозом, – урожай 4,6 миллиона тонн.

«Мы ожидаем из них 3,65 миллиона от зерновых и зернобобовых, 0,95 – масличных», – сообщила Суровцева.

Итоги будут чуть ниже, чем в 2023, отметил губернатор Андрей Клычков. Но на это есть объективные причины – майские заморозки и в целом достаточно тяжелые погодные условия, оценил глава региона.

ИА “Орелград”