В Орловской области ожидают ввода 30 многоквартирных домов

Рассчитывают получить на 5,5% «квадратов» жилья больше, чем в 2023 году.

Статистикой на совещании 30 сентября поделился руководитель управления градостроительства Орловской области Вячеслав Миронов. За период с 1 января текущего года введено в эксплуатацию 19 многоквартирных жилых домов площадью 116 тыс. кв. м, в том числе десять домов блокированной застройки. К вводу в эксплуатацию планируется еще 11 многоквартирных жилых домов площадью 73 тыс. кв. м.

Итогом 2024 года должны стать 30 МКД площадью 189 тысяч квадратных метров, что на 5,5% больше, чем введено в 2023 году, и соответствует рекомендации Минстроя, пояснил Миронов.

По состоянию на 30 сентября 2024 года на территории Орловской области действует 64 разрешения на строительство, выданных на 65 многоквартирных жилых домов, в том числе шесть блокированной застройки и три малоэтажных жилых дома, разрешения на которые выданы органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области. Общее количество квадратных метров по выданным разрешениям составляет 532 тысячи.

ИА “Орелград”