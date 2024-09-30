Орловский Депздрав ещё раз проверит амбулаторию в Русском Броде

Селяне добиваются, чтобы её отремонтировали, а не строили заново.

Как рассказал в соцсетях первый зампред облсовета Михаил Вдовин, он получил информацию, согласно которой Департамент здравоохранения Орловской области проведёт дополнительную экспертизу по данному вопросу. Село находится в Верховском районе.

Пока что местную амбулаторию хотят заменить на новую модульную конструкцию. Однако против этого выступает часть местных жителей — они хотят не полной «перестройки», а лишь ремонта.

В частности, орловцы беспокоятся, что в новом здании не будут оказывать услуги, которые они получают в старом. Это касается и «Скорой помощи», и рентген-кабинета, и ряда моментов, связанных с работой дневного стационара.

Селяне уже обращались за поддержкой в облсовет. В здании амбулатории побывала группа депутатов, которая не обнаружила там внешних признаков аварийности. Также Русский Брод по данному вопросу посещал исполняющий обязанности руководителя регионального Департамента здравоохранения Владимир Николаев.

ИА «Орелград»