Орловский Депздрав ещё раз проверит амбулаторию в Русском Броде

30.9.2024 | 13:01 Медицина, Новости

Селяне добиваются, чтобы её отремонтировали, а не строили заново.

Депутаты облсовета на встрече с местными жителями. Фото: Пресс-служба орловского Областного Совета народных депутатов

Как рассказал в соцсетях первый зампред облсовета Михаил Вдовин, он получил информацию, согласно которой Департамент здравоохранения Орловской области проведёт дополнительную экспертизу по данному вопросу. Село находится в Верховском районе.

Пока что местную амбулаторию хотят заменить на новую модульную конструкцию. Однако против этого выступает часть местных жителей — они хотят не полной «перестройки», а лишь ремонта.

В частности, орловцы беспокоятся, что в новом здании не будут оказывать услуги, которые они получают в старом. Это касается и «Скорой помощи», и рентген-кабинета, и ряда моментов, связанных с работой дневного стационара.

Селяне уже обращались за поддержкой в облсовет. В здании амбулатории побывала группа депутатов, которая не обнаружила там внешних признаков аварийности. Также Русский Брод по данному вопросу посещал исполняющий обязанности руководителя регионального Департамента здравоохранения Владимир Николаев.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования