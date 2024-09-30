СМИ сообщили, что Лежнева дважды представляли к госнаграде

30.9.2024 | 17:01 Криминал, Новости

С такой инициативой выступал губернатор Андрей Клычков.

Фото: Андрей Клычков

Об этом пишет издание «Аргументы недели». Согласно этой информации, Клычков отправлял представления на награждение Лежнева в администрацию президента России как минимум два раза. Это происходило ещё до задержания советника в мае этого года.

Однако «камнем преткновения» стали отрицательные заключения, которые дали на Лежнева прокуратура и УФСБ. В итоге госнаграду советник Клычкова так и не получил.

«Если бы такое награждение состоялось, то оно стало бы смягчающим обстоятельством на суде», – отмечает издание.

Напомним, недавно Александр Молчанов, чья компания занималась ремонтом орловских мостов, подробно рассказал в суде о «комиссионных» для братьев Лежневых. Согласно текущей информации, советник Клычкова является обвиняемым по двум эпизодам мошенничества (обе — часть 1, статья 159 УК РФ) и подозреваемым по ещё двум делам (по ещё одному мошенничеству, но уже по части 3, и по статье о создании преступного сообщества).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования