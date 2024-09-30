В Орле отменили юбилейный концерт группы Distemper

Ранее музыканты отказались участвовать в «Нашествии» из-за того, что фестиваль начал сотрудничать с Минобороны.

Орловский концерт Distemper являлся частью тура, посвящённого 35-летию группы. Он должен был состояться 5 октября в клубе «Герц».

Однако сначала возрастные ограничения для прохода на выступление повысили до 18+. Организаторы предложили всем несовершеннолетним сдать билеты. Теперь стало известно, что концерт вовсе отменяется. В официальной группе мероприятия это объяснили низкой предварительной продажей билетов, а также «риском проведения концерта на недостаточно качественном уровне» (без дальнейшей расшифровки этого выражения).

Все, кто уже приобрёл билеты, могут сдать их в кассы. «Приносим извинения за причиненные неудобства!» – добавили организаторы.

Отметим, что после начала СВО Distemper не делали заявлений в поддержку или против спецоперации. Однако в 2018 году группа отказалась от участия в фестивале «Нашествие» в связи с тем, что одним из партнёров мероприятия стало Министерство обороны. В текущем году в Нижнем Новгороде концерт группы был досрочно закончен после визита местных силовиков.

Distemper появились в Москве в 1989-м году. Группа записала более 20 альбомов в стилях ска-панк и хардкор-панк.

ИА «Орелград»