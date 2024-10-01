30-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

Строительный сезон 2024 года постепенно подходит к концу в нашей стране, но деловая активность, напротив, постепенно набирает обороты. Осенью и до конца весны обычно проводятся многочисленные встречи деловых партнеров, выставки строительного оборудования и новых технологий, семинары, конференции и много другое.

В данной статье мы хотим обратить внимание специалистов на одну из самых популярных выставок строительного сегмента – MosBuild 2025. Эта выставка будет проводиться весной следующего года. Это будет юбилейная уже 30-я по счету выставка. С 1 по 4 апреля в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» выставка будет принимать своих гостей. Планируется, что в работе выставки примут участие не менее 1400 участников, экспозиция будут представлена в 10 залах, также будет организовано не менее 10 контент-зон. Гостями выставки станут десятки тысяч посетителей из самых разнообразных частей нашей страны и из ряда других стран.

На выставке будет традиционно представлено китайское оборудование для устройства бетонных полов, например швонарезчики, виброплиты, затирочные машины, виброкатки и др. В первую очередь интересно оборудование уже зарекомендовавших себя производителей таких, как Masalta. Производители такого оборудования часто устраивают мастер классы и демонстрации работы своего оборудования. Экспозиционные образцы можно приобрести по окончанию выставки с существенной скидкой.

Отдельный сегмент на выставке займут архитектурные компании и дизайнерские студии. Они предлагают свои новые проекты и подходы в проектировании и реализации проектов как жилого фонда, так и промышленных предприятий и различной инфраструктуры.

Строительные выставки – это всегда презентации новых материалов, развитие которых не останавливается. Здесь можно ожидать новинки для внутренней отделки домов, наружных фасадов, а также негорючие смеси и покрытия, антибактериальные материалы, звуко и светоотражающие системы и др. Большая часть экспозиции, включая новинки, отдается для отечественных производителей и компаний из дружественных стран. Для таких компаний – это реальный шанс занять освободившиеся места на отечественном рынке.

Деловая программа выставки, хоть и рассчитана на профессионалов, но также открыта для рядовых посетителей. На таких площадках могут встретиться и обсудить актуальные вопросы производители и потребители. В ходе таких встреч можно также получить оценку существующим подходам и решениям.

Компания Фибрапол приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в 30-й международной строительно-интерьерной выставке Mosbuild 2025.

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