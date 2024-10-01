Мебель 2024

Уже через месяц откроет свои двери 35-я международная выставка “Мебель, фурнитура и обивочные материалы”.

Выставка будет проходить в Москве с 18 по 22 ноября 2024 года. Событие будет проходить традиционно в выставочном центре “Экспоцентр”.

Специалисты относят данную выставку к крупнейшим в мебельной отрасли. Это одно из главных событий мебельного рынка в нашей стране и Восточной Европе. На выставке традиционно соберутся специалисты из мебельной индустрии из многих стран. Основу экспозиции составят производители мебели из Китая, России, Ирана, Турции и других стран. И если зарубежные производители делают ставку на мебель из пластика, металла и древесной стружки (панелей), то отечественные производители предлагают большое количество мебели из массива. Такая мебель по своей стоимости выгодно конкурирует с западными производителями. Интересно, что отечественная мебель из массива приобретает все более современный вид, а не только классические формы. Это объясняется созданной за последние два года кооперацией между производителями специального оборудования, в первую очередь из Китая, и отечественным мебельным бизнесом.

На выставке будет представлена как элитная мебель, так и мебель и оборудование для массового сегмента, туристических объектов, ресторанного бизнеса и др. Элитная и бюджетная мебель охватят продукцию для спален, кухонь, детских комнат, кабинетов, гостиных и др.

Мастерская Mysunnyhome делает акцент на деревянную мебель из экологичной древесины для прихожих, детских комнат и спален. Обращают на себя внимание новинки мастерской, например, зеркало в детскую комнату из натурального дерева в виде сегментов. При заказе таких зеркал потребитель сам может выбрать толщину рамы, сорт древесины, лаки и краски для декорирования поверхности.

Отдельная экспозиция выставки будет посвящена отделочным материалам, тканям, фурнитуре и химии для мебели. Ранее практически вся фурнитура была из Европы, в настоящий момент такую продукцию предлагают Турция и Китай. При этом качество не отличается от европейского.

Деловая программа будет интересна в первую очередь из-за своих новинок. В ходе презентаций будут представлены не только новые образцы мебели, но и технологии ее производства. На мастер-классах выставки планируются демонстрации новых видов лаков, красок, оборудования. В работе деловой части примут участие не только специалисты мебельной индустрии, но и представители официальных властей, научное сообщество, представители торговли.

По замыслам организаторов в этом году выставку может посетить более 40 000 посетителей. Мастерская Mysunnyhome приглашает Вас ознакомиться с выставкой и со своей продукцией из натурального отечественного сырья из экологически чистых регионов России.

Мастерская Mysunnyhome

Москва,ул. Пяловская 5а оф.23

8 903 960 73 54 (WhapsApp, Telegram, Viber)

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