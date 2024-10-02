Заключен контракт на капремонт сетей водопровода в поселке Долгое 

Работы продолжат на улицах Дзержинского, Октябрьская, Калинина орловского райцентра.

Сведения о заключенном контракте появились в ГИС «Закупки». Единственным участником и победителем отбора подрядчиков стал белгородец Сергей Абалимов. Цена капремонта – 3 021 527 рублей 23 копейки. Срок исполнения контракта – 27 декабря 2024 года.

На улице Калина реализуется уже второй этап работ, Дзержинского – третий.

В августе Портал Орловской области сообщал, что новую ветку водопровода по улице Калинина в Долгом прокладывает ООО «Альтаир». Почти два километра сети оплатил местный бюджет.

ИА “Орелград”