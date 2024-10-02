Заключен контракт на капремонт сетей водопровода в поселке Долгое 

2.10.2024 | 6:31 ЖКХ, Новости

Работы продолжат на улицах Дзержинского, Октябрьская, Калинина орловского райцентра.

ИА “Орелград”

Сведения о заключенном контракте появились в ГИС «Закупки». Единственным участником и победителем отбора подрядчиков стал белгородец Сергей Абалимов. Цена капремонта – 3 021 527 рублей 23 копейки. Срок исполнения контракта – 27 декабря 2024 года.

На улице Калина реализуется уже второй этап работ, Дзержинского – третий.

В августе Портал Орловской области сообщал, что новую ветку  водопровода по улице Калинина в Долгом прокладывает ООО «Альтаир».  Почти два километра сети оплатил местный бюджет.

ИА “Орелград”

 


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