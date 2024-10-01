В Орловской области продлили налоговые каникулы

Действие закона, принятого в 2015 году, продлено до конца 2025 года.

Депутаты Орловского облсовета на прошедшей сессии сразу в двух чтениях утвердили проект внесения изменений в статьи 1 и 2 Закона Орловской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Он был подготовлен в связи с принятием Федерального закона о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации.

Федеральным законом до 1 января 2027 года продлены полномочия регионов России по установлению так называемых налоговых каникул для плательщиков упрощенной системы налогообложения – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на их территориях после вступления в силу соответствующих региональных законов. Каникулы распространяются на предпринимателей, ведущих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания.

В Орловской области региональный закон о налоговых каникулах принят 10 марта 2015 года. Он предусматривал установление налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Действие указанного закона завершается 31 декабря 2024 года. Но рассмотренным депутатами проектом предлагалось продлить действие регионального закона по 31 декабря 2025 года.

В связи с увеличением с 1 января 2025 года предельного размера дохода в целях применения упрощенной системы налогообложения с 200 миллионов рублей до 450 миллионов рублей законопроектом также было предложено увеличить предельный размер доходов от реализации, получаемых индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида деятельности, в отношении которого применяется нулевая налоговая ставка. Предел поднят с 30 миллионов рублей до 45 миллионов рублей.

«Продление данной меры поддержки будет способствовать восстановлению экономики региона за счет привлечения в экономику новых предпринимателей, – следует из пояснительной записки. – Данный законопроект не содержит норм, способствующих проявлению коррупции. За период действия регионального закона – с 2015 по 2023 год – льготной налоговой ставкой в размере 0 процентов воспользовались порядка 1128 индивидуальных предпринимателей».

ИА «Орелград»