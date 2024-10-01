В этом месяце на Орловщине пройдут пять ярмарок вакансий

Об этом сообщили в Департаменте труда и занятости Орловской области.

Первое мероприятие состоится 10 октября. Его проведёт центр занятости населения Сосковского района. Новых работников попытаются найти для местной администрации, центра социального обслуживания, «Знаменского СГЦ», центра культуры, а также для библиотеки.

15 октября в Орле состоится следующая ярмарка, которую организует соответствующий центр Северного района.

На 22 число запланированы сразу два мероприятия — одно в Болхове, другое — в Орле. Однако на второй ярмарке сотрудников будут искать не для областного центра, а для Орловского муниципального округа. В частности — для Центра «Расправь крылья», который располагается в деревне Некрасовка и оказывает помощь детям, оставшимся без попечения родителей.

Ещё одна ярмарка состоится 25 октября. Её проведёт центр занятости Советского района Орла.

Ознакомиться со всеми подробностями можно на сайте профильного департамента.

ИА «Орелград»