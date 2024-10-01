На Орловщине хотят признать банкротом градообразующий завод

Он находится в Хотынце.

Предприятие «Промцеолит» производит сорбенты, фильтрующие элементы и добавки к строительным смесям и кормам для животных. Иск о банкротстве выдвинуло столичное предприятие «Цеотрейресурс». Об этом пишут «Известия».

«Цеотрейресурс» занимался сбытом и популяризацией продукции орловского завода с 2013 по 2021 год. Однако затем «Промцеолит» стал собственностью московского бизнесмена Александра Казаченко. Он расторг договор и отказался выплачивать положенные средства.

Тем не менее, суд обязал «Промцеолит» выплатить дистрибьютеру 90,1 миллиона рублей. Когда этого не произошло, «Цеотрейресурс» подал иск о банкротстве.

«Казаченко убеждает сотрудников завода, общественное мнение, администрацию Орловской области и Хотынецкого района в своей добропорядочности, пугает якобы рейдерскими намерениями компании «ЦТР». Хотя компания-кредитор требует своего по закону, требует исполнить решение суда», — рассказал представитель «Цеотрейдресурса» Игорь Коротков.

Также в «ЦТР» заявили, что «Казаченко сумел вывести со счетов завода в виде ничем не обеспеченных займов себе самому и связанным с ним компаниям 85,6 миллиона рублей».

ИА «Орелград»