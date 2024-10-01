В Орловской области стартовал осенний призыв

В мероприятиях будет участвовать 41 медучреждение нашего региона.

Призыв в вооружённые силы объявлен и во всех остальных регионах России. Он продлится до 31 декабря.

Призывной план на всю страну составляет 133 тысячи человек. Возраст будущих солдат — от 18 до 30 лет. Призываются мужчины с категориями здоровья «А» и «Б».

План на Орловскую область пока не озвучивался. Однако как правило осенью в армию призывают меньше человек, чем весной. Также на Орловщине сформирована призывная комиссия, основной состав которой возглавляет лично губернатор Андрей Клычков.

В нашей области помогать в обследовании и лечении призывников будут в 41 медучреждении. Первые отправки со сборных пунктов начнутся с 15 октября.

Наиболее значительным нововведением этого призыва являются электронные повестки. С 1 ноября заработает специальный электронный реестр, где будут размещаться такие уведомления. Сообщение о размещении повестки будет приходить в личный кабинет призывника на Госуслугах.

Спустя неделю после публикации повестки в реестре она будет автоматически считаться вручённой. С этого момента призывник не сможет покинуть территорию страны. Если он не явится в военкомат в течении 20 следующих дней, то попадёт в категорию уклонистов.

Также в Минобороны заявили, что призывники не будут привлекаться к выполнению задач СВО в новых регионах.

ИА «Орелград»